رئيس جامعة المنوفية يشارك الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد مائدة الإفطار

شارك الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأطقم الطبية والمكلفين بأعمال النوبتجية بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي إفطارهم السنوي .،جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، والدكتور اسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي وعمداء الكليات ووكلاء كلية الطب ومعهد الكبد ، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عطية المدير التنفيذى لمستشفي معهد الكبد القومي ومدراء المستشفيات الجامعية، ومستشفى معهد الكبد .

رحب الدكتور أحمد القاصد بحضور حفل الإفطار من الأطقم الطبية، وأعرب عن سعادته بمشاركتهم حفل الإفطار السنوي والتواجد بينهم بالمجمع الطبي ، موجها لهم التهنئة بالعشر الأواخر من رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد القاصد علي اعتزازه بالمنشات الطبية والمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد ومعهد الأورام ، التي تعد المراة التي يري المجتمع الجامعة من خلالها لما تقدمه من خدمات علاجية ورعاية صحية متخصصة للمواطنين من اهالي المحافظة والمحافظات المجاورة ، بجانب الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها للطلاب وطلاب الدراسات العليا ومقدمي الخدمة الطبية بالمحافظة.

ودعا القاصد العاملين بالمستشفيات الجامعية إلي الإصرار علي النجاح والإتقان في تقديم خدمة طبية عالية الجدوي ،لائقة بجامعة المنوفية مؤكدا أن الجامعة تدعم دائما المستشفيات والأطقم الطبية الذي تلمس الدولة و الجميع مجهودهم في رعاية المرضى وتادية دورهم بإخلاص وتفاني.

كما ناقش الدكتور أحمد القاصد مع عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات ومعهد الأورام آليات الإرتقاء بالخدمة الطبية في المرحلة القادمة ،مؤكدا علي حرص الجامعة علي إضافة احدث الأجهزة الطبية في العالم الي مستشفياتها الجامعية .

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد النعمانى الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على حرصهم علي التواجد بين الأطقم الطبية مثمنا دور رئيس الجامعة المستمر لدعم المستشفيات الجامعية والعاملين بها.

كما وجه الدكتور أسامة حجازي التحية لمقدمي الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد مؤكدا علي أهمية دورهم في رعاية المرضي وتقديم الخدمات الطبية والتوعويةللمواطنين.