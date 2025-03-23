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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائي هجومي في تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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أعلن تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول للإسماعيلى، تشكيل لاعبيه استعدادًا للقاء بيراميدز بعد قليل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلى جاء كالتالى..
حراسة المرمى: أحمد عادل
خط الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر.
خط الوسط: هشام محمد، عماد حمدى، عبد الرحمن الدح، على الملوانى.
خط الهجوم: نادر فرج، مروان حمدى.
ويجلس على دكة البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبد السميع، محمد خطارى، محمد وجدى، محمد إيهاب، إبراهيم عبد العال، محمود أوتاكا، حسن صابر، إريك تراورى.

 

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