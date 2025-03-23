سفير إسبانيا بالقاهرة: ندعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

الأحد 23/مارس/2025 - 09:17 م

ألقي السفير الإسباني بالقاهرة "ألفارو إيرانزو"، كلمة خلال حفل الإفطار الذى أقامه اليوم الأحد، أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، والتغطية الممتازة التي تقوم بها وسائل الاعلام المصرية لإسبانيا، قائلاً: إن المعلومات والآراء التي تبثونها إيجابية بشكل عام عن بلدي، وهذا أمر نقدره كثيراً، رغم أنه ليس بالأمر المفاجئ، نظراً لغياب القضايا الخلافية في علاقتنا ومشاعر التقدير الحارة التي يتقاسمها الإسبان والمصريون.

وأضاف أن الاتحاد من أجل المتوسط هو أفضل مبادرة يمكن أن تثمر فيها علاقات تعاوننا على أفضل وجه من أجل المساعدة في زيادة الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء هذا الفضاء المشترك، وأكد أن إسبانيا تدعم تطوير روابط قوية بين الاتحاد الأوروبي بأكمله ومصر، قائلا: نحن راضون بشكل خاص عن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها العام الماضي، والتي أصبحت أداة متميزة تتكشف قدراتها يومًا بعد يوم.

وتماشياً مع الاتحاد الأوروبي، أعرب ألفارو عن ارتياح إسبانيا لاعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، قائلا: ندعم جهود الوساطة المصرية من أجل توفير الظروف اللازمة على الأرض لإعادة الإعمار. وللأسف، ازداد الوضع سوءاً مع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال إن الحكومة الإسبانية طالبت بشدة بوقف فوري لإطلاق النار، كونه أفضل وسيلة لتسهيل تحرير الرهائن والمحتجزين، وتقديم المزيد من الدعم الإنساني والبدء في عملية إعادة الإعمار دون تهجير السكان المحليين.