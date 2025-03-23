توزيع 3 آلاف كيلو لحوم على 1500 أسرة بقرى مركز الفيوم.. صور

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى توزيع 3 آلاف كيلو لحوم على 1500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى اللاهون وهوارة عدلان ومنشأة كمال ودمشقين وهوارة المقطع والعزب والصعيدي والسلخانة والصوفي وسيلا ودمو وأبوالسعود وأبجيج بمركز الفيوم.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدةً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مؤكدًا ان جميع الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة.



موضحاً، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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