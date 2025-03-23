ads
الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن بالمنيا يوزع 30 جهاز عروسة ويكرم 100 من حفظة القران الكريم

بحضور نائب محافظ المنيا

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إطلاق مبادرة مع بعض في الخير التي نظمها حزب مستقبل وطن المنيا، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحكيم الخيرية بمغاغة.

 
حيث شهد نائب محافظ المنيا، توزيع 30 جهاز عروسة وتكريم 100من حفظة القران الكريم، وتوزيع 10 آلاف كرتونة رمضانية وتوزيع 20 كرسي متحرك لذووي الإعاقة.
 
يأتي ذلك استمرارا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن وتنفيذا لخطة أنشطة وفعاليات شهر رمضان المعظم التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت أمين حزب مستقبل وطن، وحضور وليد عبد القوي أمين التنظيم، والكابتن محسن حتة الأمين المساعد والدكتور احمد عبد الحكيم وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن.

وأكد النائب محمد نشأت العمدة أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات الخدمية والمجتمعية في كافة المجالات دعما للوطن والمواطن وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار الدكتور أحمد عبد الحكيم رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن الحفل شمل تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم، إلى جانب توزيع أجهزة عرائس وكراسٍ متحركة على المستحقين، بالإضافة إلى توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، وإهداء رحلة عمرة مقدمة للأم المثالية بمركز مغاغة.

 

FB_IMG_1742755305095
FB_IMG_1742755305095
FB_IMG_1742755295265
FB_IMG_1742755295265
FB_IMG_1742755298222
FB_IMG_1742755298222
FB_IMG_1742755292592
FB_IMG_1742755292592
FB_IMG_1742755287914
FB_IMG_1742755287914
FB_IMG_1742755282436
FB_IMG_1742755282436
FB_IMG_1742755284988
FB_IMG_1742755284988
FB_IMG_1742755280120
FB_IMG_1742755280120
FB_IMG_1742755277199
FB_IMG_1742755277199

IMG20250322195418
IMG20250322195418
IMG20250322195104
IMG20250322195104
IMG20250322195057
IMG20250322195057
IMG20250322195047
IMG20250322195047
IMG20250322195413
IMG20250322195413
الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب محمد نشأت العمدة المنيا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب مستقبل وطن حفظة القرأن الكريم شهر رمضان المعظم كرتونة مواد غذائية مستقبل وطن المنيا