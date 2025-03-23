مستقبل وطن بالمنيا يوزع 30 جهاز عروسة ويكرم 100 من حفظة القران الكريم

شهد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إطلاق مبادرة مع بعض في الخير التي نظمها حزب مستقبل وطن المنيا، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحكيم الخيرية بمغاغة.



حيث شهد نائب محافظ المنيا، توزيع 30 جهاز عروسة وتكريم 100من حفظة القران الكريم، وتوزيع 10 آلاف كرتونة رمضانية وتوزيع 20 كرسي متحرك لذووي الإعاقة.



يأتي ذلك استمرارا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن وتنفيذا لخطة أنشطة وفعاليات شهر رمضان المعظم التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت أمين حزب مستقبل وطن، وحضور وليد عبد القوي أمين التنظيم، والكابتن محسن حتة الأمين المساعد والدكتور احمد عبد الحكيم وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن.

وأكد النائب محمد نشأت العمدة أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات الخدمية والمجتمعية في كافة المجالات دعما للوطن والمواطن وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار الدكتور أحمد عبد الحكيم رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن الحفل شمل تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم، إلى جانب توزيع أجهزة عرائس وكراسٍ متحركة على المستحقين، بالإضافة إلى توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، وإهداء رحلة عمرة مقدمة للأم المثالية بمركز مغاغة.

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