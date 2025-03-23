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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس عاصمة مصر.. دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر .

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا

بيراميدز دودو الجباس بيراميدز والاسماعيلي