كلية البنات بالعاشر من رمضان تكرم الطالبات الفائزات بمسابقة القرآن الكريم

كرمت كلية البنات بالعاشر من رمضان ، التابعة لجامعة الأزهر، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حمدي صلاح الدين الهدهد،عميد الكلية، بالتعاون مع المهندس مدحت شهاب، عضو مجلس الكلية عن المجتمع المدني، الطالبات الفائزات بمسابقة القرآن الكريم في نسختها الأولي، للعام 1446 هـ / 2025م.

حضر الاحتفالية الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للجنة الفتوي بالأزهر الشريف، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الاسبق، الشيخ شحاتة أحمد علي، مدير الإدارة التعليمية الأزهرية، الشيخ إبراهيم سالم ، مدير إدارة أوقاف مشتول السوق، الشيخ بلال السيد وكيل إدارة أوقاف العاشر من رمضان.

وخلال كلمته، أعرب المهندس مدحت حسن شهاب عضو مجلس الكلية عن سعادته بمشاركته اليوم هذه الاحتفالية المباركة لتكريم حفظة القرآن الكريم، والتي تأتي برعاية جامعة الأزهر ومؤسسة الشهاب الخيرية، والتي توافق شهر رمضان المعظم، مضيفًا، اليوم نرى أمامنا خير أبناء هذه الأمة الذين أقبلوا على كتاب الله حفظًا وفهمًا فاستحقوا هذا التكريم المبارك.

أكد الدكتور حمدي الهدهد عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر أهمية دور أولياء الأمور في توجيه أبنائهم نحو القرآن، حيث قال: "خذوا بأيدي أولادكم إلى القرآن، فالمولى عز وجل أعد لكم لهم فضلاً كبيرًا وثوابًا عظيما لأنكم أهل الله وخاصته"، كما وجه رسالة للطلاب، حثهم فيها على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم، مهما كانت أعباء الدراسة، وأوضح أن حفظ كتاب الله يعزز الثروة اللغوية لديهم وينشط الذاكرة، إضافة إلى أنه شفيعهم يوم القيامة.

كما أكد أهمية التعايش مع كتاب الله من خلال رواق القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال رواق العلوم الشرعية والعربية، كما أوصى المحفظين بالمحافظة على الأمانة وحمل رسالة تحفيظ كتاب الله تعالى القرآن الكريم .



وأضاف الهدهد أن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور آحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وجّه بتدشين المنصة العالمية لأروقة الجامع الأزهر، لنقل الرواق الأزهري من المحلية إلى العالمية لرفع كلمة كتاب الله، حيث بلغ عدد أروقة حفظ القرآن الكريم ١٢٥٠ فرعًا، و٥٠٠٠ دارس على المستوى العالمي تقدموا من ٩٣ دولة حول العالم .

تكريم حافظات القرآن الكريم بكلية البنات الأزهرية بالعاشر

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