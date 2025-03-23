الوفد الأوكراني يبدأ محادثاته مع الفريق الأمريكي في الرياض

بدأ الوفد الأوكراني اجتماعا مع الفريق الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، لمناقشة مجموعة من القضايا التقنية المعقدة.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف -في منشور عبر فيسبوك-: "بدأنا الاجتماع مع الفريق الأمريكي في الرياض. وننفذ توجيهات رئيس أوكرانيا لتحقيق سلام عادل وتعزيز الأمن".

وأكد عمروف -وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أن جدول الأعمال يتضمن مقترحات لحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

وأضاف: "نعمل اليوم على معالجة عدد من القضايا التقنية المعقدة، حيث يضم وفدنا خبراء في مجال الطاقة، بالإضافة إلى ممثلين عسكريين من القوات البحرية والجوية".