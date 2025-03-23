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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الوفد الأوكراني يبدأ محادثاته مع الفريق الأمريكي في الرياض

ترامب وزيلينسكى
ترامب وزيلينسكى
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بدأ الوفد الأوكراني اجتماعا مع الفريق الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، لمناقشة مجموعة من القضايا التقنية المعقدة.
وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف -في منشور عبر فيسبوك-: "بدأنا الاجتماع مع الفريق الأمريكي في الرياض. وننفذ توجيهات رئيس أوكرانيا لتحقيق سلام عادل وتعزيز الأمن".

وأكد عمروف -وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أن جدول الأعمال يتضمن مقترحات لحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

وأضاف: "نعمل اليوم على معالجة عدد من القضايا التقنية المعقدة، حيث يضم وفدنا خبراء في مجال الطاقة، بالإضافة إلى ممثلين عسكريين من القوات البحرية والجوية".

الرياض أوكرانيا