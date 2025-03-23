بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ،تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سياره سوزوكي، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، بعد البوابات، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص ، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.