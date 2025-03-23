أحمد السقا ينفي عدم رضاه عن الجزء الثاني من "العتاولة"

نفى النجم أحمد السقا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم رضاه عن الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مؤكدًا أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة، وأنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وأشاد السقا في تصريحات صحفية بالمسلسل وفريق العمل، مشيرًا إلى أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا ليخرج العمل بأفضل صورة ممكنة، وهو ما انعكس على مستوى الحلقات التي نالت إعجابه وأعجبت الجمهور أيضًا.

وأضاف السقا أن ردود الفعل على المسلسل كانت واسعة جدًا، حيث تصدّر "العتاولة 2" التريند على مدار أيام شهر رمضان، ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير معه، كما وجه الشكر لمعالى المستشار تركى آل الشيخ وهيئة الترفيه وقنوات MBC.



تدور أحداث "العتاولة 2" في استكمال لقصة الجزء الأول، حيث يواجه الشقيقان «خضر» و«نصار»، اللذان دخلا عالم الجريمة والنصب في بداية المسلسل، تحديات جديدة بعد توبتهما في نهاية الجزء الأول، وبينما كانا يطمحان لبدء حياة جديدة، يظهر لهما عدو جديد يضعهما في مواجهة مع العديد من المخاطر والعقبات، مما يعكس صراعًا داخليًا وخارجيًا يقود الأحداث نحو مزيد من التشويق.

أبطال مسلسل العتاولة 2



مسلسل "العتاولة 2" من بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع و زينة وفيفي عبده ونسرين أمين ومريم الجندي ومي القاضي وهدى الأتربي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.