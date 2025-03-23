إياد نصار يهرب من المينا بعد ورطة ضياء عبد الخالق

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل ظلم المصطبة طلب أسامة "ضياء عبدالخالق" من صديق عمره حسن عبدالودود "إياد نصار" بأن يتابع العمل مكانه في شركته، بحجة سفره مابين أسبوع لعشرة أيام خارج المنيا لمتابعة بعد الأعمال، ومطالبته لحسن بأن يقوم برعاية عمله وتجارته وزوجته وابنته، يعلمه بعودة صبحي الشخص الذي كان يبحث عنه عبدالودود، يتفاجئ الأخير بإختفاء أسامة وزوجته "بثينة" آيه الأبنودي وابنته وتركه وهند "ريهام عبدالغفور" فريسة لأصحاب المصالح والأموال في الشركة واتهامهم بسرقة أموال العملاء، بعد غلق هواتفهم المحمولة ، ومطالبات الناس بأموالهم، وهو ما يجعل كل حسن يجمع ما تبقي من أموال والهرب من المنيا إلي القاهرة، في الوقت الذي يبحث فيه حمادة كشري "فتحي عبدالوهاب" عنهما في كل مكان ووصوله لمكانهما في المنيا، ولكن مع فوات الأوان وهروبهما منها إلي القاهرة.



وتدور أحداث المسلسل في رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات، مسلسل "ظلم المصطبة" يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وبسمة، وأحمد عزمى، ومحمد على رزق وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي، وإنتاج شركة united studios.