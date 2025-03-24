الحرب على جبهتين| استراتيجية حركة الشباب لإعادة السيطرة على وسط الصومال

تحولًا فى استراتيجية الحركة باتجاه استهداف رموز الدولة وزيادة الضغط على الحكومة. وبينما أعلنت القوات الصومالية تصديها لهذه الهجمات، تشير تقارير إلى أن المسلحين تمكنوا من التسلل إلى بعض أحياء مقديشو وضواحيها الجنوبية، ما يعكس اختراقًا أمنيًا مقلقًا قد يكون مقدمة لهجمات أوسع. فى الوقت ذاته، شنت حركة الشباب هجومًا واسع النطاق شمال شرق مقديشو ووسط الصومال منذ يناير 2025، فى محاولة لتطويق العاصمة واستعادة الأراضي التي خسرتها خلال الهجوم العسكري الصومالي بدعم دولي عام 2022.

تشير بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح (ACLED) إلى أن معدل هجمات الجماعة فى مناطق هيران وشبيلى الوسطى ارتفع بنسبة ٥٠٪ شهريًا مقارنة بالعام السابق، حيث نفذت الجماعة عمليات حصار وهجمات منسقة على مراكز سياسية وأمنية مهمة، مثل مدينة بلدوين. هذا التصعيد لا يعكس فقط عودة الحركة إلى المناطق التى تم تطهيرها سابقًا، بل يشير إلى استراتيجية طويلة الأمد لإعادة التمركز وتهديد الخطوط اللوجستية للعاصمة.

وسط هذه التحديات، تحاول الحكومة الصومالية والقوات الدولية التصدي للهجمات عبر زيادة وتيرة العمليات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة، إلا أن ذلك لم يمنع حركة الشباب من تحقيق اختراقات ميدانية مهمة.

كما أن انسحاب القوات البوروندية من بعثة الاتحاد الأفريقى (AUSSOM) أضعف جبهة القتال ضد المسلحين، ما يفتح الباب أمامهم لتوسيع نطاق عملياتهم. وبينما تحاول الحكومة حشد دعم ميليشيات العشائر، يبقى السؤال الأهم: هل باتت مقديشو مهددة بالسقوط فى قبضة حركة الشباب مجددًا، أم أن الحكومة الصومالية ستتمكن من كبح هذا التصعيد قبل فوات الأوان؟

تطورات الوضع

تسللت حركة الشباب إلى أجزاء من مقديشو والضواحى الجنوبية للعاصمة، ونفذت عدة هجمات بارزة، بما فى ذلك محاولة اغتيال الرئيس الصومالي، منذ بداية شهر رمضان فى نهاية فبراير.

وشنت الجماعة هجومين منسقين فى ١٥ مارس على مواقع صومالية فى أودهيجلى وهاو أدبي، على بُعد حوالى ٢٧ ميلًا وثلاثة أميال على التوالي، من الحدود الإدارية لمقديشو. وادعى المسئولون الصوماليون صد الهجمات، بينما زعمت حركة الشباب اجتياح مواقع صومالية وقتل ما لا يقل عن ٣٠ جنديًا صوماليًا. وأفادت وسائل إعلام صومالية أن مسلحى حركة الشباب دخلوا بسلام عدة مناطق فى الضواحى الإدارية لمقديشو وقاموا بدوريات فى المناطق لمدة ليلتين متتاليتين يومى ١٥ و١٦ مارس.

ثم حاولت حركة الشباب اغتيال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود لأول مرة منذ عام ٢٠١٤ بعبوة ناسفة كبيرة الحجم ربما كانت عبوة ناسفة محمولة فى المنزل، أثناء مرور موكبه بالمنطقة فى طريقه إلى مطار مقديشو. وأسفر الانفجار عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل لكنه لم يصب محمود. لم تصعد الجماعة من معدل أو شدة هجماتها فى مقديشو أو ضواحيها الجنوبية، لكن وقاحة نشاط حركة الشباب تسلط الضوء على تسلل الجماعة حول مقديشو.

الهجوم على مقديشيو

حافظت حركة الشباب على هجوم شمال شرق مقديشو عبر وسط الصومال منذ يناير ٢٠٢٥، والذى يسعى إلى استغلال الثغرات الأمنية لتطويق العاصمة وإسقاط المكاسب التاريخية التى حققتها الصومال فى مكافحة الإرهاب بدعم من الولايات المتحدة اعتبارًا من عام ٢٠٢٢.

وقد زادت حركة الشباب من معدل وشدة نشاطها بشكل كبير فى وسط الصومال منذ يناير ٢٠٢٥. وقد نفذت المجموعة هجمات أكثر بنسبة ٥٠ فى المائة شهريًا فى عام ٢٠٢٥ فى منطقتى هيران وشبيلى الوسطى مقارنة بمتوسطها فى عام ٢٠٢٤، وفقًا لبيانات موقع وأحداث الصراع المسلح (ACLED).

تقع منطقة شابيلى الوسطى شمال شرق مقديشو مباشرة، وتمتد منطقة هيران شمالًا إلى الحدود الإثيوبية. وقد استولت حركة الشباب على المزيد من البلدات فى كل من هيران وشبيلى الوسطى فى عام ٢٠٢٥ مقارنة بما فعلته فى عام ٢٠٢٤ بأكمله بفضل الهجوم.

شمل الهجوم هجمات معقدة واسعة النطاق على بلدات ذات أهمية سياسية تسيطر عليها الحكومة. شنت الجماعة هجوم حصار معقدا فى ١١ مارس شارك فيه انتحاريون واستهدف مجموعة من الشيوخ البارزين الذين تجمعوا فى فندق فى عاصمة إقليم هيران، بلدوين.

كان هذا أول هجوم كبير للجماعة فى بلدوين منذ عام ٢٠٢٢. فى أواخر فبراير، اجتاح الشباب قوات الأمن مؤقتًا وحرروا مسلحى الشباب الأسرى فى بلدوين - وهى عاصمة مقاطعة فى وسط شبيلى تقع على بعد ١٥ ميلًا فقط شمال شرق الحدود الإدارية لمقديشو. كانت هذه الهجمات هى أول هجمات كبيرة للشباب فى بلدوين منذ رمضان الماضى فى أبريل ٢٠٢٤.

الحرب على جبهتين

تشن الجماعة حربًا على جبهتين لربط مناطق دعمها فى وسط وجنوب الصومال. شن مسلحو حركة الشباب المتمركزون فى كل من مناطق الدعم فى وسط وجنوب الصومال هجمات خلال الهجوم للضغط على القوات الصومالية بين الجبهتين.

صعد المسلحون من جنوب الصومال هجماتهم فى البداية فى يناير ٢٠٢٥ لإنشاء مواقع على الضفة الشرقية لنهر شبيلى الذى يمر عبر هيران وشبيلى الوسطى. ثم حاولت هذه القوات التغلب على القوات الصومالية فى مقاطعات بلعاد وبولو بوردى وجوهر فى فبراير.

تحتوى المقاطعات الثلاث على طرق تمر عبر المناطق التى طهرتها القوات الصومالية فى عام ٢٠٢٢ وتصل إلى مناطق الدعم المتبقية للشباب فى شمال وسط الصومال.

يشير استئناف استيلاء الشباب على القرى فى منطقة "عدالي" فى عام ٢٠٢٥ لأول مرة منذ أكثر من عام إلى أن الشباب قد أعادوا التسلل إلى هذه المناطق التى تم تطهيرها سابقًا.

صعدت حركة الشباب على الجبهة الأخرى فى شمال وسط الصومال هجماتها فى منطقة أدان يابال - المنطقة الأكثر شمال شرق مقاطعة شبيلى الوسطى - وتهدد باستعادة بلدة أدان يابال، التى كانت المقر الإدارى للشباب فى وسط الصومال لأكثر من عقد من الزمان.

قامت حركة الشباب بمحاولات متعددة لقلب خسائرها فى عام ٢٠٢٢ من أجل تعزيز مناطق دعمها المعزولة فى وسط الصومال وتطويق مقديشو. حررت القوات الصومالية عشرات القرى والعديد من عواصم المقاطعات البارزة التى تسيطر عليها حركة الشباب فى وسط الصومال خلال أول هجوم ناجح بقيادة صومالية ضد حركة الشباب فى عام ٢٠٢٢.

نشأ الهجوم كانتفاضة لميليشيات العشائر المحلية التى دعمتها الحكومة الفيدرالية الصومالية والشركاء الدوليون بسرعة. قامت القوات الصومالية بتطهير الطريق السريع الذى يربط مقديشو بإثيوبيا عبر وسط الصومال خلال الهجوم.

خففت هذه المكاسب الضغط على مقديشو وتدهور خطوط الاتصال بين جيب الشباب المتبقى فى وسط الصومال ومركز ثقل المجموعة فى جنوب الصومال. كما يمثل الطريق السريع فرصة كبيرة لتوليد الإيرادات لحركة الشباب والميليشيات العشائرية والحكومة الصومالية المحلية والفيدرالية نظرًا لنقاط التفتيش الضريبية العديدة على الطريق والتى تؤثر على التجارة المحلية والشاحنات المسافرة بين ميناء مقديشو وإثيوبيا.

بعثة الاتحاد الأفريقي

من المرجح أن تستفيد حركة الشباب من التنفيذ العشوائى لبعثة الاتحاد الأفريقى الجديدة فى الصومال، وانسحاب القوات البوروندية من وسط الصومال. وكانت القوات البوروندية منتشرة فى الصومال منذ عام ٢٠٠٧، وتمركزت فى شبيلى الوسطى تحت إشراف بعثة الاتحاد الأفريقى السابقة.

أعلنت بوروندى عن نيتها الانسحاب من بعثة الاتحاد الأفريقى الجديدة فى الصومال (AUSSOM) قبل أيام من بدء البعثة رسميًا فى ١ يناير ٢٠٢٥، بعد أن خصصت الحكومة الصومالية ١٠٠٠ جندى لبوروندى للبعثة- وهو رقم قال مسؤولون بورونديون إنه نصف ما هو ضرورى لضمان الحماية الكافية للقوات. ومع ذلك، بقى عدد غير واضح من القوات البوروندية فى الصومال وشاركوا بشكل مباشر فى الجهود المبذولة لصد توغلات حركة الشباب فى وسط الصومال فى أوائل عام ٢٠٢٥، بينما حاولت الدولتان التفاوض على حل.

أكدت بوروندى والحكومة الصومالية فى ٢٥ فبراير أن القوات البوروندية لن تكون جزءًا من البعثة الجديدة، لكن الحكومة الصومالية لم تقدم جدولًا زمنيًا لانسحاب القوات البوروندية أو تشير إلى كيفية هدفها لاستبدال القوات البوروندية.

أفادت وسائل الإعلام الصومالية فى ١٧ مارس أن إثيوبيا، التى لديها قوات فى هيران، استبعدت إرسال قوات إضافية إلى شابيلى الوسطى.

القوات الصومالية

كثّفت القوات الصومالية وشركاؤها الدوليون نشاطهم - لا سيما الضربات الدفاعية بطائرات بدون طيار - ردًا على هجوم حركة الشباب. وضاعفت القوات الصومالية وشركاؤها متوسط معدل عملياتها الشهرية فى هيران وشبيلى الوسطى بنحو أربعة أضعاف فى عام ٢٠٢٥ مقارنةً بعام ٢٠٢٤.

سافر الرئيس محمود إلى عدن يابال لحشد دعم ميليشيات العشائر المحلية فى ١٨ مارس. وزار محمود وسط الصومال عدة مرات فى عام ٢٠٢٢، بل واستقر فيه لفترة فى عام ٢٠٢٣ للمساعدة فى الحفاظ على التماسك بين التحالف المناهض لحركة الشباب من القوات الحكومية وميليشيات العشائر المحلية.

يعود الارتفاع فى عمليات مكافحة الإرهاب جزئيًا إلى قيام الحكومة الصومالية والشركاء الدوليين بمضاعفة عدد ضربات الطائرات بدون طيار ضد حركة الشباب فى عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤ بأكمله.

ساعدت هذه الضربات بطائرات بدون طيار فى منع الشباب من الاحتفاظ بالعديد من المواقع التى اجتاحتها المجموعة مؤقتًا. ومع ذلك، لم تمنع الضربات المجموعة من حشد هجمات واسعة النطاق وإلحاق خسائر لا يمكن تحملها بالقوات الصومالية.

تسببت هجمات الشباب فى عام ٢٠٢٥ فى أكثر من خمسة أضعاف عدد القتلى، بما فى ذلك القوات الصومالية والشباب، مقارنة بعام ٢٠٢٤ بأكمله. ضاعفت الهجمات فى وسط شابيلى فى عام ٢٠٢٥ العدد الإجمالى للوفيات تقريبًا فى عام ٢٠٢٤.

من المرجح أن حركة الشباب تهدف إلى استغلال القوات الصومالية المنهكة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان التقدم نحو مقديشو أو وسط الصومال هو هدفها الرئيسي.

أصدرت حركة الشباب مقطع فيديو دعائيًا فى ١٠ مارس قد يشير إلى نية الجماعة الإطاحة بمقديشو. دعا أمير الحركة أتباعها فى الفيديو إلى "الاستعداد للمرحلة الجديدة من الحرب".

كما تضمن الفيديو خطابًا للأمير السابق للجماعة قال فيه: "العدو يمر بأصعب المراحل ويلفظ أنفاسه الأخيرة. لذلك، يجب أن ننهض جميعًا للقضاء عليه". تركز دعاية الشباب عادةً على حوكمة الجماعة أو نشاطها العسكري.

مع ذلك، لم يتخذ شركاء الصومال إجراءاتٍ تشير إلى هجومٍ وشيكٍ لحركة الشباب على مقديشو. نفت الولايات المتحدة تقاريرَ إجلاء موظفى سفارتها فى ١٦ مارس، رغم إصدارها تحذيرًا أمنيًا فى ٨ مارس بشأن تزايد خطر الهجمات فى المناطق الحساسة بمقديشو. ولم يسجل مركز مكافحة الإرهاب أن شركاء الصومال فى الأمن الإقليميين، مثل مصر وإثيوبيا وأوغندا، قد أرسلوا قواتٍ إضافية إلى مقديشو للدفاع ضد تهديدٍ وشيكٍ من حركة الشباب بالاستيلاء على العاصمة. ونفذ رئيس الوزراء الإثيوبى ووزير الخارجية الإماراتى زيارتين مقررتين مسبقًا إلى مقديشو فى ٢٧ فبراير و١٩ مارس على التوالي.

التداعيات الإقليمية

تصاعد هجمات حركة الشباب فى الصومال، خاصة فى مقديشو ومحيطها، يحمل تداعيات إقليمية خطيرة تمتد إلى دول القرن الأفريقى وما بعده، حيث تتشابك المصالح الأمنية والسياسية للدول المجاورة مع تطورات المشهد الصومالي. وفيما يلى أبرز الآثار الإقليمية لهذا التصعيد:

١) تهديد الأمن الإقليمى وتوسع رقعة عدم الاستقرار: تزايد هجمات حركة الشباب قد يؤدى إلى امتداد العنف إلى دول الجوار، خاصة كينيا وإثيوبيا، اللتين سبق أن تعرضتا لهجمات عبر الحدود من قبل الجماعة. وقد يعزز ذلك مخاوف من تنفيذ عمليات إرهابية جديدة داخل الأراضى الكينية، كما حدث فى هجوم ويست غيت عام ٢٠١٣ وهجوم جامعة غاريسا عام ٢٠١٥. أما إثيوبيا، التى تواجه تحديات داخلية، فقد تجد نفسها مضطرة لزيادة انتشار قواتها فى الصومال، مما قد يزيد من الضغط على جبهاتها الأمنية الداخلية.

٢) إضعاف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب: تمثل عودة حركة الشباب إلى شن هجمات مكثفة ومنظمة مؤشرًا على تعثر استراتيجية مكافحة الإرهاب التى دعمتها الولايات المتحدة والقوى الإقليمية منذ ٢٠٢٢.

ومع انسحاب القوات البوروندية من بعثة الاتحاد الأفريقى (AUSSOM)، تصبح هناك ثغرات أمنية قد تستغلها الحركة لتعزيز نفوذها، ما يضعف قدرة المجتمع الدولى على احتواء التهديدات الإرهابية فى القرن الأفريقي.

كما أن ذلك قد يدفع القوى الغربية إلى إعادة تقييم دعمها العسكرى للصومال، وربما زيادة الضربات الجوية لتعويض التراجع الميدانى للحكومة الصومالية.

٣) تهديد طرق التجارة والملاحة البحرية: قد يؤثر التصعيد فى وسط الصومال ومقديشو على الطرق التجارية الحيوية، خاصة أن حركة الشباب تعتمد على فرض الضرائب غير الشرعية على الطرق والمعابر لتمويل عملياتها.

وقد يؤدى ذلك إلى تعطيل التجارة بين الصومال وإثيوبيا عبر الطريق السريع بين مقديشو وحدود إثيوبيا، مما قد يضر بالاقتصادين الصومالى والإثيوبي.

كما أن أى توسع لنشاط الحركة قد يزيد من المخاطر على الملاحة البحرية فى خليج عدن والمحيط الهندي، حيث سبق أن نفذت الجماعة عمليات قرصنة أو تعاونت مع مجموعات إجرامية بحرية.

٤) التأثير على الديناميكيات السياسية داخل القرن الأفريقي: قد يدفع تصاعد التهديدات الإرهابية الحكومة الصومالية إلى تعزيز تحالفاتها الإقليمية مع دول مثل إثيوبيا، كينيا، والإمارات، ما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية فى المنطقة.

وفى الوقت نفسه، قد تسعى حركة الشباب إلى استغلال الصراعات السياسية الداخلية فى الصومال، خاصة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، ما قد يعقد جهود مكافحة الإرهاب ويؤثر على استقرار البلاد على المدى البعيد.

ويمثل الهجوم المتصاعد لحركة الشباب تحولًا استراتيجيًا خطيرًا قد يؤدى إلى زعزعة استقرار الصومال ودول الجوار، ويختبر مدى جاهزية المجتمع الدولى والشركاء الإقليميين فى مواجهة هذا التهديد المتجدد. وإذا لم يتم احتواء التصعيد بشكل سريع وفعال، فقد نشهد موجة جديدة من العنف والفوضى تؤثر ليس فقط على القرن الأفريقي، بل تمتد إلى الساحة الدولية من خلال تصاعد خطر الإرهاب العابر للحدود.

السيناريوهات المحتملة

مع تصاعد هجمات حركة الشباب حول مقديشو ووسط الصومال، هناك عدة سيناريوهات محتملة قد تتطور بناءً على مدى قدرة الحكومة الصومالية وشركائها الإقليميين والدوليين على احتواء التهديد. وفيما يلى أبرز السيناريوهات المتوقعة:

السيناريو الأول: تصعيد عسكرى للحكومة واحتواء التهديد

فى هذا السيناريو، تنجح الحكومة الصومالية، بدعم من الشركاء الدوليين، فى تعزيز عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب، عبر:

زيادة الضربات الجوية والطائرات المسيّرة لاستهداف قيادات الجماعة وبُناها التحتية.

تحشيد ميليشيات العشائر فى المناطق الوسطى، كما حدث خلال حملة ٢٠٢٢ الناجحة.

إعادة انتشار قوات الاتحاد الأفريقي، أو استقدام دعم عسكرى إضافى من إثيوبيا وكينيا.

النتائج المحتملة: تقويض قدرة حركة الشباب على شن هجمات واسعة، وتقليل خطر سقوط مقديشو.

إبطاء تمدد الحركة فى وسط الصومال وإضعاف نفوذها فى المناطق التى أعادت التسلل إليها.

تحسن التنسيق الأمنى بين الحكومة ا لفيدرالية والولايات الإقليمية، ما يعزز الاستقرار العام.

السيناريو الثاني: استمرار الاستنزاف دون حسم واضح

فى هذا السيناريو، تستمر الاشتباكات بين القوات الصومالية وحركة الشباب دون تحقيق اختراق حاسم لأى من الطرفين، بسبب:

ضعف التنسيق الأمنى بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، مما يمنح حركة الشباب مجالًا للمناورة.

انسحاب القوات البوروندية وتأخر تعويضها بقوات أخرى، مما يؤدى إلى فراغ أمنى فى بعض المناطق.

عدم قدرة القوات الصومالية على استعادة السيطرة الكاملة على الطرق الحيوية، ما يسمح لحركة الشباب بإعادة فرض الضرائب واستدامة تمويلها.

النتائج المحتملة: استمرار التهديدات والهجمات الإرهابية، لكن دون نجاح الجماعة فى السيطرة على مقديشو.

تعرض الحكومة الصومالية لضغوط داخلية بسبب عدم قدرتها على حسم المعركة.

ازدياد عدد النازحين واللاجئين نتيجة تصاعد العمليات العسكرية وعدم الاستقرار الأمني.

السيناريو الثالث: انهيار أمنى جزئى أو كلى فى مقديشو

فى هذا السيناريو، تنجح حركة الشباب فى تحقيق اختراق أمنى خطير فى مقديشو عبر هجمات منسقة، مستغلة:

الضغط العسكرى على عدة جبهات فى آنٍ واحد، مما يضعف قدرة القوات الصومالية على الدفاع عن العاصمة.

التسلل إلى داخل مقديشو عبر دعم خلايا نائمة، وشن هجمات على منشآت حكومية أو دبلوماسية.

إضعاف التحالفات الإقليمية، خاصة إذا استمرت إثيوبيا وكينيا فى التردد بشأن إرسال تعزيزات عسكرية.

النتائج المحتملة: احتمال سقوط مناطق داخل العاصمة فى يد الجماعة لفترات مؤقتة، كما حدث فى ٢٠٠٩ قبل تدخل القوات الإفريقية.

انهيار الثقة بالحكومة الصومالية، ما قد يؤدى إلى تصاعد نفوذ الميليشيات العشائرية.

تصاعد أزمة اللاجئين، وارتفاع خطر تمدد التهديد إلى كينيا وإثيوبيا، مما قد يجبر هذه الدول على التدخل عسكريًا بشكل مباشر داخل الصومال.

السيناريو الرابع: اتفاق سياسى مع بعض الفصائل داخل حركة الشباب

رغم أنه غير مرجح على المدى القريب، إلا أن الضغط العسكرى الكبير قد يدفع بعض فصائل حركة الشباب إلى التفاوض أو الانشقاق عن التنظيم.

قد تلجأ بعض الأجنحة البراغماتية داخل الجماعة إلى اتفاقيات سرية مع الحكومة مقابل ضمانات سياسية.

قد تستغل بعض الفصائل داخل الجماعة هذا السيناريو كتكتيك لشراء الوقت وإعادة ترتيب صفوفها لاحقًا.

فى حال حدوثه، سيكون الاتفاق محدودًا ومحكومًا بمعادلات القوة العسكرية والضغط الدولي.

النتائج المحتملة: تخفيف حدة المعارك مؤقتًا، لكن مع بقاء خطر تجدد القتال.

إمكانية استخدام هذا الاتفاق لتقسيم الجماعة وإضعافها داخليًا.

اعتراض دول إقليمية مثل كينيا وإثيوبيا على أى حوار مع الجماعة، خشية أن يكون مناورة.

أى السيناريوهات هو الأرجح؟

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو السيناريو الثانى (حرب استنزاف دون حسم سريع)، حيث من المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية المتبادلة بين حركة الشباب والقوات الصومالية، مع تحقيق مكاسب وخسائر متبادلة دون انهيار سريع لأى طرف.

السيناريو الأفضل

(احتواء التهديد) ممكن لكنه يتطلب دعمًا دوليًا مكثفًا، وزيادة التنسيق العسكري، وهو أمر غير مضمون حاليًا.

السيناريو الأسوأ

(انهيار أمنى فى مقديشو) ليس مستبعدًا تمامًا، خاصة إذا نجحت حركة الشباب فى شن هجمات نوعية داخل العاصمة.

في النهاية، ستحدد كيفية استجابة الحكومة الصومالية والشركاء الدوليين والإقليميين طبيعة التطورات القادمة، وسواءً كانت مقديشو ستظل محصنة، أو ستجد نفسها فى مواجهة أحد أخطر التهديدات منذ أكثر من عقد.