مسلسل المداح 5 الحلقة 24.. حمادة هلال يواصل حربه ضد الشيخ سلام

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "المداح 5"، استمرار صابر المداح (حمادة هلال) في مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد حياته، حيث تشتد المعركة بينه وبين قوى الشر، وعلى رأسها الشيخ سلام (أحمد بدير) والملك الأحمر (خالد الصاوي)، مما يرفع درجة التشويق في أحداث المسلسل.

بدأت الحلقة بمشهد فلاش باك مؤثر يكشف عن مقتل جعفر، صديق الشيخ جاد، على يد الملك الأحمر باستخدام الخنجر المسحور، هذا السلاح المميز يتمتع بقدرات خارقة تتيح له الاختفاء والهروب من الأعداء، ما يضيف عنصر المفاجأة إلى تطورات القصة.

في الحاضر، يسعى صابر إلى إقناع شقيقه حسن ووالدته الحاجة صفاء بأن الشخص الذي ظهر لهم على هيئة الشيخ سلام ليس والدهم، بل هو كائن من الجن، كما يحاول صابر تحذير والدته من خطر الشيخ وفيق، الذي يؤدي دوره خالد الصاوي، محاولًا إبعادها عن تأثيره السلبي.

وفي تطور آخر، تشهد شخصية مريم مزيدًا من التعقيد، حيث تكافح للتخلص من الكتاب الذي منحها إياه أحمد بدير، بعد أن اكتشفت أن الكتاب يحتوي على توقعات مرعبة تخص مستقبلها ومصير ابنها، تواجه مريم صعوبة في التخلص منه. وفي النهاية، تقرر طلب مساعدة صابر، مما يزيد من التوتر والإثارة في الحلقات القادمة.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.