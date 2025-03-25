مؤشر الإرهاب العالمي 2025.. 1454 حالة وفاة بسبب جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"

أظهر "مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2025" الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام IEP بالولايات المتحدة الأمريكية، تزايد نشاط جماعة نصرة الإٍسلام والمسلمين بشكل ملحوظ في إفريقيا، حيث تسببت في 1454 حالة وفاة في عام 2024، وقعت 67% منها في بوركينا فاسو، بزيادة أكثر من 50% عن العام الحالي، و22% في مالي.



وشهدت النيجر زيادة حادة في الهجمات التي شنتها الجماعة، حيث بلغ عددها 13 حادثة في عام 2024، مقارنةً بحادثتين فقط في العام السابق.



وأسفرت هذه الهجمات الـ 13 عن مقتل 109 أشخاص، أي بزيادة قدرها 14 ضعفًا تقريبًا في وفيات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مقارنةً بالثماني وفيات المسجلة في النيجر في عام 2023، وهذه هي السنة الأولى التي تقتل فيها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أكثر من عشرة أشخاص في النيجر.