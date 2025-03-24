مؤشر الإرهاب 2025.. تضرر 66 دولة وانخفاض الوفيات 13%

كشف "مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2025" الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام IEP بالولايات المتحدة الأمريكية، العديد من النتائج والاتجاهات الرئيسية المتعلقة بالإرهاب العالمي، وكشف عددًا من التحولات الرئيسية في الظاهرة الإرهابية، مثل تأثر منطقة الساحل الإفريقي التي سجلت 51% من الوفيات الناجمة عن الإرهاب خلال عام 2024.

وكشف المؤشر عن استمرار الإرهاب كتهديد عالمي، حيث زاد عدد الدول التي شهدت هجمات إرهابية من ٥٨ إلى ٦٦ دولة في عام ٢٠٢٤، وهو أعلى عدد منذ عام ٢٠١٨.

ولأول مرة منذ سبع سنوات، تفاقمت الأوضاع في عدد أكبر من الدول مقارنة بتحسنها، حيث سجلت ٤٥ دولة تدهورًا، بينما تحسنت الأوضاع في ٣٤ دولة فقط.

انخفاض عدد الوفيات والهجمات الإرهابية

على الرغم من هذا الانتشار الجغرافي للعمليات الإرهابية، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة ١٣٪ إلى ٧٥٥٥ حالة وفاة في عام ٢٠٢٤، مقارنة بالعام السابق.

كما انخفض عدد الهجمات الإرهابية بنسبة ٣٪ ليصل إلى ٣٤٩٢ هجومًا. يُلاحظ أنه لو لم يكن هناك هذا الانخفاض في عدد الهجمات في ميانمار، لكان العدد قد ارتفع بنسبة ٨٪.