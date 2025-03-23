اقرأ غدًا في «البوابة».. مباحثات مصرية إريترية لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار في القرن الأفريقي

الأحد 23/مارس/2025 - 08:02 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين ٢٤ مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مباحثات مصرية إريترية لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار فى القرن الأفريقى

محكمة تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض بتهمة “الفساد”

الجيش السودانى يقلب الموازين فى الخرطوم رغم الرفض الدولى

إسرائيل تعلن مواصلة العمليات البرية شمال غزة ودعوات لإخلاء حى برفح

.. ومجلس الوزراء الأمنى يقر إنشاء مديرية خاصة لتنظيم «المغادرة الطوعية» من القطاع

زيلينسكى يدعو إلى "الضغط" على موسكو قبل محادثات فى السعودية

90 ألف متظاهر فى فرنسا ضد العنصرية وصعود اليمين المتطرف