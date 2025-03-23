ads
الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. مباحثات مصرية إريترية لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار في القرن الأفريقي

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين ٢٤ مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مباحثات مصرية إريترية لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار فى القرن الأفريقى

محكمة تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض بتهمة “الفساد”

الجيش السودانى يقلب الموازين فى الخرطوم رغم الرفض الدولى

إسرائيل تعلن مواصلة العمليات البرية شمال غزة ودعوات لإخلاء حى برفح

.. ومجلس الوزراء الأمنى يقر إنشاء مديرية خاصة لتنظيم «المغادرة الطوعية» من القطاع
زيلينسكى يدعو إلى "الضغط" على موسكو قبل محادثات فى السعودية

90 ألف متظاهر فى فرنسا ضد العنصرية وصعود اليمين المتطرف

العدد
البوابة غزة السيسي