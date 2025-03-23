طرق تجهيز قمر الدين في المنزل.. خطوات سهلة وبسيطة

يعد قمر الدين من العصائر الرمضانية المفضلة لدي جميع الأسر ، وتحرص السيدات علي تحضيرها مع وجبات الإفطار ونقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل.

المكونات:

ستة أكواب من الماء.

أربعة أكواب من الثلج.

ستمائة غرامٍ من شرائح قمر الدين المجففة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كوبان من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر

طريقة التحضير

تقطيع شرائح قمر الدين إلى قطع متوسطة الحجم باستخدام السكّين، ثم وضعها مع كوبين من السكر في قدر متوسط الحجم، وإضافة ثلاثة أكواب من الماء فوقها ثم رفع القدر على نار منخفضة مع تحريك المكونات باستمرار حتى تذوب قطع قمر الدين تماماً.

رفع القدر عن النار ووضعه جانباً حتى يبرد ثم إضافة المكونات الآتية: ماء الزهر، ماء الورد والثلاثة أكواب الماء المتبقية إلى المزيج مع تحريك المزيج باستخدام ملعقة معدنية أو خلاط يدوي حتى تتجانس المكونات جيداً. جَرش مكعبات الثلج ووضعها في كؤوس التقديم ثم سكب شراب قمر الدين فيها وتقديمها جاهزة.



شراب قمر الدين بالآيس كريم مدة تجهيز:

المكونات : مدة الطهي 20 دقيقة تكفي لـ 6 أشخاص المكونات ست حبات من المشمش المجفف والمقطع. لتر ونصف من الماء. عبوة من قمر الدين. لتر من الآيس كريم الفانيلا. كوب إلا ربع من السكر. طريقة التحضير تقطيع قمر الدين باستخدام السكين إلى قطع صغيرة الحجم ووضعها في قدر عميق ثم إضافة السكر فوقها وغمرها بالماء.

ثم ترك قطع قمر الدين تنقع في الماء لمدة ساعة تقريباً أو حتى تذوب ثم تصفية قمر الدين باستخدام مصفاة حتى الحصول على شراب مركّز مع إمكانية إضافة السكر إلى الشراب حسب الرغبة. وضع نصف لتر من الآيس كريم في وعاء الخلاط الكهربائي وسكب شراب قمر الدين المركّز فوقه وخفقهما معاً على سرعة معتدلة لمدة دقيقة واحدة تقريباً حتى يتجانس المزيج.

سكب الشراب في كؤوس التقديم وتوزيع الكمية المتبقية من الآيس كريم على الكؤوس وتزيينها بالمشمش المجفّف ثم تقديم شراب قمر الدين بالآيس كريم فوراً. منقوع قمر الدين مدة تجهيز المكونات 30 دقيقة مدة الطهي 15 دقيقة تكفي لـ 10 أشخاص المكونات.