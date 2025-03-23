حملة تفتيشية على المنشأت السياحية بالغردقة

تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس المدينة بعمل حملات تفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة للتفتيش والمرور على عدد منشأة سياحية بنطاق حي شمال تحت التجديد، حيث أفادت اللجنة بأنه جاري استخراج تراخيص المنشأة و السجل البيئي و تراخيص المدير مع التنبيه على استخراج تراخيص الخاصة بالمصاعد طبقا للقرار المحافظ.

ووجدت اللجنة بعض الملاحظات الاشتراطات الصحية كنظافة منطقة الاستلام ونقل بعض الورش خارج الفندق بمنطقة الخدمات، و صلاحية قياسات الكلور ، ph لحمامات السباحة للمواصفات المقررة ، كما اكد مكتب العمل علي بعض الملاحظات منها توقيع الكشف الدوري على العاملين والالتزام الأحد الأدنى في التعيين ، والأمن الصناعي ملاحظات أخرى، كعدم وجود دواسات عازلة أسفل لوحات الكهرباء وعمل خطة طوارئ والتدريب عليها و غيرها ، ومن ملاحظات السياحة تغير وترميم بعض أرضيات المطبخ وغيرها، ومن ملاحظات البيئة توفير وصيانة حاويات القمامة التي تفتح بالقدم ومحكمة العلق وغيرها.



أفاد الطب البيطري بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك للاستخدام الآدمي.

نفذت اللجنة بالتنسيق من عضو من الكب البيطري السلامة والصحة المهنية مكتب العمل ، البيئة شمال تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.