سكان الذهبية بالغردقة يناشدون المحافظ ورئيس المدينة ببناء حاجز خرساني لإنقاذ منازلهم

يطلق سكان منطقة الذهبية المجاورة لمبنى الزلازل في مدينة الغردقة نداء استغاثة عاجلاً إلى محافظ البحر الأحمر، ورئيس مدينة الغردقة، مطالبين بتدخل فوري لإنقاذ منازلهم من خطر التدهور المستمر للتربة.

وأكد السكان في رسالتهم أن المنطقة تعاني من تدهور مستمر للتربة يهدد منازلهم بالانهيار، مطالبين بسرعة بناء حاجز خرساني لمنع المزيد من التدهور وحماية أرواحهم وممتلكاتهم

يشكو السكان من تدهور مستمر في التربة المحيطة بمنازلهم، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المباني، ويخشى السكان من انهيار منازلهم نتيجة لتدهور التربة، خاصة مع استمرار هذه المشكلة دون حل.



يطالب السكان ببناء حاجز خرساني عاجل لوقف تدهور التربة وحماية منازلهم من الانهيار.

ويناشد السكان محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة بالاستجابة الفورية لندائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من هذا الخطر المحدق. ويؤكدون أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلاً قبل فوات الأوان.

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