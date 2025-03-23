مبعوث ترامب: اتفاق نووي جديد محتمل مع إيران "محاولة لتجنب العمل العسكري"

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد إن رسالة الرئيس دونالد ترامب للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بشأن اتفاق نووي جديد محتمل هو محاولة لتجنب العمل العسكري.

وقال لشبكة فوكس نيوز “لسنا بحاجة إلى حل كل شيء عسكريا”.