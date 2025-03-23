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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مبعوث ترامب: اتفاق نووي جديد محتمل مع إيران "محاولة لتجنب العمل العسكري"

ستيف ويتكوف
ستيف ويتكوف
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قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد إن رسالة الرئيس دونالد ترامب للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بشأن اتفاق نووي جديد محتمل هو محاولة لتجنب العمل العسكري.
وقال لشبكة فوكس نيوز “لسنا بحاجة إلى حل كل شيء عسكريا”.

ترامب إيران البرنامج النووي