سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 23 مارس 2025

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم مقدار 9 قروش مسجلاً بذلك 506 جنيها للشراء و 50.7 جنيهاً للبيع في البنك المركزي المصري.



سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.4 جنيها للبيع و 50.55 جنيها للشراء في بنك التعمير والاسكان و 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للشراء في بنوك " كريدي اجريكول ، الزراعي المصري، المصري الخليجي ".



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات و المصرف المتحد ، ثم 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنكي "أبوظبي الاول،القاهرة".



سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.59 جنيها للشراء و 50.69 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الاهلي ، التجاري الدولي CIB،ميد، ابوظبي التجاري ،الاسكندرية، المصرف العربي الدولي ".



وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني،الاهلي الكويتي، قناة السويس ".