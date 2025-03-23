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الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 23 مارس 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم مقدار 9 قروش مسجلاً بذلك 506 جنيها للشراء و 50.7 جنيهاً للبيع في البنك المركزي المصري.


سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.4 جنيها للبيع و 50.55 جنيها للشراء في بنك التعمير والاسكان و 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للشراء في بنوك " كريدي اجريكول ، الزراعي المصري، المصري الخليجي ".


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات و المصرف المتحد ، ثم 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنكي  "أبوظبي الاول،القاهرة".


سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.59 جنيها للشراء و 50.69 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الاهلي ، التجاري الدولي CIB،ميد، ابوظبي التجاري ،الاسكندرية، المصرف العربي الدولي ".


وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني،الاهلي الكويتي، قناة السويس ".

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