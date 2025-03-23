أمهات مثاليات بوزارة التضامن.. مايا مرسي تكرم مرجريت صاروفيم ومها هلالي

شهدت احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025 التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ، تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تكريم أمهات مثاليات عن وزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر الاحتفالية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ولفيف واسع من الشخصيات العامة، فضلا عن الأمهات المثاليات المكرمات على مستوى الجمهورية.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلا من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة مها هلالي مستشار فني وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة، والأستاذة أماني عبد الفتاح أقدم موظفات الوزارة ، وذلك تقديرا لمجهوداتهن.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي عن تشريفها بهذا التكريم، الذي جاء بمثابة مفاجأة كبيرة لها لم تكن تعلمها، معبرة عن سعادتها بهذا التكريم الذي يعكس حالة الحب والتقدير بين أسرة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنها حرصت خلال رئاستها اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025 وكافة أعضاء اللجنة من الوزارة والوزارات والجهات الشريكة باللجنة على اختيار النماذج الملهمة من بين المتقدمات للحصول على لقب الأم المثالية.

وأوضحت صاروفيم أنه بالفعل عرض على اللجنة نماذج ملهمة مضيئة تستحق كل واحدة منهن الفوز بجائزة الأم المثالية، ووجدت اللجنة صعوبة كبيرة في اختيار الأمهات الفائزات ، موجهة الشكر لكافة أعضاء اللجنة الذين تحروا الدقة في الاختيار ، والشكر كذلك لوزيرة التضامن الاجتماعي لتدعيمها اللامحدود للجنة وكافة العاملين بالوزارة.

ومن جانبها توجهت الأستاذة مها هلالي مستشار فني وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي على هذا التكريم كأم مثالية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت هلالي قائلة:" أشكر الله سبحانه وتعالى على ما قدر لي، وأشعر بالفخر والامتنان لتكريمي كأم مثالية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.. وهذا التكريم لم يكن ليحدث بدون دعم أسرتي وعائلتي وأصدقائي والكثير ممن دعموني في رحلتي مع ابني، ومن بعده مسيرتي مع الأشخاص ذوي الإعاقة عموما.. ويعكس هذا التكريم الجهود والتضحيات التي تبذلها أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة ، وهو دافع لنا جميعا لمواصلة العطاء".

وأهدت هلالي هذا التكريم لكل الأمهات المثاليات اللاتي يضيئن حياتنا بحبهن وتفانيهن.