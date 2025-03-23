مرور مكثف على مستشفى سفاجا المركزي لضمان جودة الخدمات الطبية

بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة، تحت إشراف دكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات، قامت د.آية البابلي عضو إدارة المستشفيات بالمرور علي مستشفى سفاجا المركزي.

حيث تم المرور علي أقسام الاستقبال والطوارئ، والحضانة والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، والتأكد من تواجد الفريق الطبي وانتظام سير العمل، والعمل علي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي و تفقد الاقسام الداخلية للإطمئنان على المرضى وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم .



كما تم فحص عمليات التسجيل الطبي ، فيما تم التحقق من وجود الكوادر الطبية في أماكن تقديم الخدمة وكذلك التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية والتأكد من عمل الأجهزة بكفاءة في قسم الاستقبال

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هذا المرور يعكس الالتزام بتحسين مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.