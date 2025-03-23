الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة العسكري إلى مخيم جنين، فيما تواصل منذ ساعات الصباح تحليق المسيرات في سماء المدينة والمخيم. وتستمر قوات الاحتلال في علميات تمشيط أحياء المخيم ومنازله، فيما تتجول المدرعات العسكرية في محيطه.

وأعلنت بلدية جنين صباحًا، أن الاحتلال أخطر بهدم قرابة 66 بناية سكنية في المخيم، ما يعني نحو 300 شقة سكنية.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ62 على التوالي، مخلّفًا 34 شهيدًا وعشرات الإصابات.