عرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "وسط تصاعد التوترات الآسيوية.. البنتاجون يعيد رسم خريطة دفاعه في اليابان".

وأوضح التقرير، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدرس وقف خطط التوسع العسكري المخطط لها في اليابان، في تحول لافت في الاستراتيجية الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، لا سيما بعد استمرار كوريا الشمالية في إجراء تجاربها الصاروخية الباليستية.

ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن إيقاف هذه الخطط قد يوفر نحو 1.6 مليار دولار كانت مخصصة لتطوير منظومة القيادة والتحكم للقوات الأمريكية في اليابان، بما في ذلك مشروع تحويل القوات إلى مقر قيادة مشترك، إلا أن إلغاء هذه الخطط قد يحمل تداعيات استراتيجية، حيث يحذر مسؤولون في الكونجرس الأمريكي من أن هذه الخطوة قد تضعف الموقف الأمني لواشنطن وطوكيو، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

ويشير محللون إلى أن تقليص التواجد العسكري الأمريكي في اليابان قد يؤثر على قدرة القيادة الأمريكية على إدارة التحديات الإقليمية بفعالية، في وقت تتسارع فيه المنافسة العسكرية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ومع استمرار التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى تأثير هذا القرار على المستقبل العسكري والاستراتيجي لواشنطن في آسيا.