واشنطن تؤكد استهداف قيادات حوثية بارزة ومواقع عسكرية في اليمن

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن نجحت في القضاء على قيادات حوثية بارزة خلال غارات نفذتها في اليمن، مشيرًا إلى أن الضربات استهدفت أيضًا مصانع أسلحة ومنشآت للطائرات المسيرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، معتبرًا أن إبقاء الممرات البحرية مفتوحة يمثل جانبًا أساسيًا من الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف أن الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين ستكون أكثر فعالية في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن استخدموا أسلحة إيرانية لاستهداف أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان قد قرر توجيه ضربات قوية للحوثيين، في نهج مختلف عن سياسات الإدارة السابقة.