مصر تستضيف اجتماعًا للجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة مع ممثلة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

استضافت مصر اجتماعًا للجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة بحضور الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك وفق ما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

البيان المشترك لاجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة مع ممثلة الاتحاد الأوروبي تم مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الحاضرون عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وأدانوا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدين ضرورة العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

كما شدد البيان المشترك على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة، وضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، إلى جانب الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي وضمان سرعة تنفيذ المساعدات الإنسانية، والمطالبة برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ هذه المساعدات.

وأكد الحاضرون رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو اتخاذ أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما رحبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في الرابع من مارس.

وجدد البيان التشديد على الرفض القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، سواء في غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما تم تجديد الالتزام بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، والتأكيد على الالتزام الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين.