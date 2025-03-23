زيلينسكي: الهجوم الروسي بنحو 150 طائرة بدون طيار أصبح حدثًا يوميًا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، أن الجيش الروسي نشر الليلة الماضية ما يقرب من 150 طائرة هجومية مسيرة ضد أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا خلال الأسبوع الماضي أطلقت ما يقرب من 1100 طائرة هجومية مسيرة، وأكثر من 1580 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 15 صاروخا من أنواع مختلفة ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله - في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي - "إن روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية باستخدام ما يقرب من 150 طائرة هجومية مسيرة، وحتى الآن تم الإبلاغ عن إصابة 10 أشخاص بينهم طفل".

وأضاف زيلينسكي: "في كييف، أودى الهجوم بحياة 3 أشخاص، من بينهم أب وابنته البالغة من العمر 5 سنوات، وفي زابوريجيا قتل 3 أشخاص أمس من عائلة واحدة.. أتقدم بأحر التعازي للعائلات والأحباء".

وحذر الرئيس الأوكراني من أن مثل هذه الهجمات أصبحت حدثا يوميا.. مشددا على أن الأسلحة الروسية "تحتوي على ما لا يقل عن 102 ألف مكون أجنبي، لهذا السبب يجب أن تكون العقوبات المفروضة على الروس أكثر فعالية، وسد أي ثغرة تسمح لهم بتجاوز نظام العقوبات"، في إشارة إلى استمرار حصول روسيا على مكونات أسلحتها من دول أخرى.

وأكد ضرورة اتخاذ قرارات جديدة وممارسة ضغوط جديدة على موسكو لإنهاء هذه الضربات اليومية وهذه الحرب.. مؤكدا أهمية تعزيز الجيش الأوكراني بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والدعم الحقيقي.