كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين تزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة غدا

تقوم الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بزيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة غدا الإثنين؛ لبحث آخر التطورات في الأزمة داخل قطاع غزة وسبل التهدئة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن كالاس ستلتقي في فلسطين برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى.

وفي رام الله، ستلتقي أيضًا برئيسي بعثتي شرطة الاتحاد الأوروبي التي تتولى مهام تدريب الشرطة الفلسطينية "EUPOL COPS" وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح "EUBAM".

وستلتقي كالاس - في إسرائيل - بالرئيس إسحاق هرتسوج ووزير خارجيته جدعون ساعر وزعيم العارضة ويائير لابيد. كما ستزور متحف ياد فاشيم.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستكون فرصة لمناقشة الصراع في غزة والتذكير بأهمية الوصول دون عوائق والتوزيع المستدام للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة وفي جميع أنحاءها والدعوة إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.