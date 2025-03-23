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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان في قصف خيمة في مدينة حمد شمال غرب محافظة خان يونس

شهداء غزة
شهداء غزة
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استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف خيمة في مدينة حمد شمال غرب محافظة خان يونس، وهما: هشام مصلح، وزكريا صافي.
وكان قد استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، في قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم، على محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب مصادر صحية، فقد ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50.021، والإصابات إلى 113،274 منذ أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف انتشالهم.

خان يونس غزة الاحتلال