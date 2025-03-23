الشرطة الإسرائيلية تمنع متظاهرين من اقتحام حواجز قبالة مقر إقامة نتنياهو

الأحد 23/مارس/2025 - 06:50 م

منعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، متظاهرين من اقتحام حواجزها قبالة مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة متظاهرين رافضين لإقالة المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا ورئيس الشاباك رونين بار.

كما نشبت مواجهات في القدس المحتلة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين رافضين لإقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن متظاهرين يدعون للعصيان المدني في أعقاب قرار الحكومة حجب الثقة عن المستشارة القضائية.

وفى وقت سابق، قال إعلام إسرائيلي، إن هناك مظاهرات خرجت قرب مقار حكومية بالقدس، احتجاجًا على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المتظاهرين يحتجون أيضًا على جلسة الحكومة بشأن إجراءات عزل المستشارة القضائية.

وأوضحت أن مئات الأشخاص خرجوا إلى الشوارع، احتجاجًا من منطقة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باتجاه مقر الحكومة، قبل جلسة الاستماع في إقالة المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا.

من جهتها؛ أعلنت المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا، الأمانة العامة للحكومة بأنها لن تحضر اجتماع الحكومة، الذي سيتناول فصلها من العمل، ووصفت الحكومة بأنها تريد أن تكون فوق القانون