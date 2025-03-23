الكرملين: عاجلا أم آجلا سيظهر قادة أوروبيون يعززون العلاقات مع روسيا

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن أمله في أن تجد أوروبا، عاجلا أم آجلا، قادة تساهم رؤيتهم في تعزيز العلاقات مع روسيا.

وأشار بيسكوف -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد- إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يساعد في إعادة تنظيم الصفوف في أوروبا سريعا.

وعنده تذكيره بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ترامب سيعيد النظام سريعا بين النخب الأوروبية، قال بيسكوف إن قادة أوروبا "ليس لديهم خيار آخر"

وأوضح بيسكوف: "عاجلا أم آجلا، سيظهر قادة أوروبيون ذوي رؤية سياسية للمستقبل، يقودون أوروبا نحو علاقات حسن جوار مع روسيا".