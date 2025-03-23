أحد السجود للصليب الكريم المُحيي في كنيسة البشارة

في جو من الروحانية العميقة، احتفلت كنيسة البشارة اليوم الأحد 23 مارس 2025، بمناسبة “أحد السّجود للصّليب الكريم المُحيي”، والذي يُدعى أيضًا “أحد المُنتصف”، وهو الأحد الذي يأتي في منتصف فترة الصوم الأربعيني المقدس.

ترأس خدمة الدورة التقليدية لرفع والسجود للصليب المقدس المتروبوليت كيريوس كرياكوس، بحضور لفيف من الكهنة الأجلاء. كما شهدت المناسبة حضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم رئيس المجلس الملّي السيّد بسيم عصفور، ورئيس الهيئة التمثيلية السيّد نمر ناصر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس المحترمين وجمع غفير من أبناء الرعية المؤمنين.

وقد تميزت الخدمة بالأجواء الروحية المهيبة، التي جسدت عظمة الصليب المقدس في حياة المؤمنين وأكدت أهمية هذا اليوم في مسيرة الصوم الأربعيني.