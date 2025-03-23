غدا.. روائع فرقة "رضـــا" على مسرح ساحة الهناجر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار " من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور"، تحيي فرقة "رضـــا" للفنون الشعبية الليلة الثامنة عشرة والليلة التاسعة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، الذى يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث تحيي فرقة "رضـــا" للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلين يوم غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء ٢٤ و ٢٥ مارس، وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من استعراضاتها التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفني، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة.

جاء إدراج الحفلين ضمن برنامج هل هلالك، عقب موافقة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على مد فترة إقامة البرنامج حتى ٢٦ مارس بدلا من ٢١ مارس، وذلك بعد النجاح الجماهيرى الكبير غير المسبوق، الذى حققه برنامج هل هلالك هذا العام.



تحظى النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" برؤية فنية جديدة تعيد إحياء تراثنا الفني الذى تتميز به هويتنا المصرية، من خلال إضافة منصتين فنيتين جديدتين للبرنامج، وهما منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، أما المنصة الثانية فتحمل اسم "مزيكا" يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش .

وترسيخا لهويتنا، وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ١٥ ليلة عرض متتالية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور فى الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج.