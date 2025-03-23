غدا.. "المرآة ودورها في تعزيز منظومة القيم والأخلاق" بملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "المرآة ودورها في تعزيز منظومة القيم والأخلاق" فى التاسعة من مساء غد الاثنين، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وعضوة المجلس القومي للمرأة، الأستاذة الدكتورة إيمان صبحي عطالله أستاذة بمركز البحوث الزراعية بدرجة نائب رئيس جامعة، الدكتورة وفاءً عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، الدكتورة ريهام العاصي رئيس قيادات المرأة العربية ورئيس الاتحاد العربي للتنمية المجتمعية المستدامة، الدكتورة غادة حلمي أستاذة القانون ومدير تحرير دورية دراسات حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، الفنان الكبير طارق الدسوقي.

وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية يقدمها المطرب والمنشد "ماهر محمود" بمصاحبة فرقته الموسيقية.

ويأتى الملتقى فى إطار الأنشطة والفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، احتفالا بشهر مارس شهر المرأة الذى يتضمن عدة مناسبات تخص المرأة وتؤكد على الإسهامات القيمة لها فى مختلف المجالات، حيث تعد شريك أساسي في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولها دور كبير فى تعزيز منظومة القيم الإنسانية وبناء الانسان.

تدور محاور الملتقى حول الحديث عن دور المرأة فى المجتمع فى مختلف المجالات، وأيضا الحديث عن يوم 8 مارس الذى يمثل اليوم العالمي للمرأة، ويوم ٩ مارس يوم الشهيد فى مصر، ويوم 16 مارس يوم المرأة المصرية، ويوم 21 مارس الذى نحتفل فيه بعيد الأم.