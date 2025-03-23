زراعة النواب تناقش تأخر إجراءات تخصيص الأراضي

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تأخر صدور موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على إنشاء مدرسة محمود على يوسف للتعليم الأساسى بمحافظة الدقهلية رغم استيفاء الموافقات اللازمة لهذا الشأن من جميع الجهات المعنية الأخرى.

واستعرض الحداد، قائلا: “تأخر صدور موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تخصيص أرض لإنشاء مدرسة محمود على يوسف للتعليم الأساسى بمحافظة الدقهلية رغم استيفاء الموافقات اللازمة لهذا الشأن من جميع الجهات المعنية الأخرى”.

وعقب الدكتور حسام الدين رشاد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى مؤكداً على صدور آلية جديدة لتخصيص أراضى مشروعات النفع العام تتضمن ضرورة قيام المحافظ بتقديم طلب لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بحاجة المحافظة القصوى إلى إقامة المدرسة، حتى يمكن رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لإصدار الموافقة النهائية على إنشائها.

وأوصت اللجنة، بتوجيه خطاب من محافظ الدقهلية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالحاجة القصوى إلى إنشاء مدرسة محمود على يوسف للتعليم الأساسى لخدمة الأهالى نظراً للكثافة الطلابية، حتى يتسنى للوزارة عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار الموافقة النهائية على إقامة المدرسة.

ناقشت اللجنة طلب مقدم من النائب مصطفى أبو زيد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تخصيص مساحة 2200م من زمام أرض الجمعية الزراعية بقرية كفر الديب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لإنشاء مدرسة تجريبية عليها وخاصة بعد صدور موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشائها.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تخصيص مساحة 2200م من زمام أرض الجمعية الزراعية بقرية كفر الديب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لإنشاء مدرسة تجريبية عليها.

وعقب على عبد الستار، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية مشيراً إلى قيام أحد المواطنين برفع دعوة قضائية ضد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد إزالة مبنى الجمعية الزراعية المقام على المساحة المذكورة لإرضاء أطماعه فى الاستحواذ على تلك المساحة لنفسه.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من محافظة الغربية، ومديرية الزراعة بالمحافظة، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والهيئة العامة للأبنية التعليمة لمعاينة أرض الجمعية الزراعية، ووضع تصور لاستغلالها، وإعادة بناء الجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية، ومدى إمكانية بناء المدرسة عليها، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة، وسوف يتم مناقشة الموضوع باجتماع مقبل.