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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المؤبد لسائق لاتهامه بقتل مدرب جيم بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل مدرب جيم، طعنا بالرقبة بسلاح أبيض "مطواه"، بسبب خلف نشب بينه وبين آخرين، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة الكلية مروان شكشوك وأمانة السر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة المتهم: "كريم م ع ع" 25 سنة سائق، لأنه بتاريخ 2024/7/11، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "صلاح خالد صلاح علي" عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك على إثر توسطه لحل خلف نشب بينه وآخرين فأشهر في مواجهته سلاحاً أبيض (مطواة) اعتاد حمله وعاجله بطعنة برقبته فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواه).

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