جامعة سوهاج تنظم دورة "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع الرقابة الإدارية

أعلنت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور حسان النعماني، تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد"، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتستهدف الدورة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، حيث تهدف إلى تعزيز الوعي حول مفاهيم الحوكمة الرشيدة وأهمية مكافحة الفساد في المؤسسات.

وتقام الدورة في أيام 15 و16 و17 أبريل 2025، على أن يكون التدريب ليوم واحد فقط.

وأوضحت الجامعة أن الأولوية ستكون لمن يسجل أولًا، ويقوم بدفع الرسوم الخاصة بالدورة، حيث تبلغ قيمة الدورة 800 جنيه مصري، وتشمل الشهادة المعتمدة من هيئة الرقابة الإدارية.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الجامعة لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل المؤسسة، وتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز ممارسات الحوكمة الفعالة في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية.

للتقديم https://sites.google.com/view/sohagreg/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3