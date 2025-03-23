البلشي: زيادة البدل أقرت وتم تقديم طلب بزيادته من 25 إلى 30٪

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن زيادة البدل أقرت، وأنه بالفعل تم السعي فيه والنقابة طالبت بزيادة البدل.

وأضاف خلال زيارته لـ" البوابة نيوز"، أن النقابة تقدمت بطلب زيادة البدل وتم الرد بجواب رسمي من الحكومة أنها خاطبت المالية بدراسة طلب النقابة بتطبيق زيادة من 25 إلى 30٪ لإتخاذ الإجراءات لإقراره.

كان نقيب الصحفيين خالد البلشي زار مقر البوابة نيوز اليوم، وتحدث مع الصحفيين عن خطته وبعض الأمور المتعلقة بالجماعة الصحفية خلال الانتخابات القادمة، وحضر أيضا عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، والكاتب الصحفي عمرو بدر، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالرحيم علي رىيس مجلس إدارة البوابة نيوز.