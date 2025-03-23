وكيل صحة سوهاج يترأس اجتماعًا لمناقشة تنفيذ توصيات نائب وزير الصحة

ترأس اليوم، الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اجتماعًا مع قيادات مديرية الصحة بالمحافظة، بحضور الدكتور أيمن مكرم، وكيل المديرية، ومديري العموم ومديري عدد من الإدارات الفنية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل وآليات تنفيذ توصيات الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، خلال زيارته التفقدية للمنشآت الصحية في محافظة سوهاج التي جرت منذ أيام.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور دويدار التحديات الرئيسية التي تم رصدها في المنشآت الصحية بالمحافظة، وناقش الحلول المقترحة لتلافي هذه التحديات والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد دويدار، ضرورة الإسراع بتنفيذ التوصيات الخاصة بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، والالتزام بسياسات مكافحة العدوى، مع التركيز على متابعة صيانة الأجهزة الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

كما شدد وكيل وزارة الصحة على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.

ولفت إلى ضرورة العمل بروح الفريق من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مع التأكيد على متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمقصرين وتكريم المتميزين في القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد دويدار أيضًا أهمية بذل مزيد من الجهد في خدمة المرضى، وتقييم أداء مديري المستشفيات والإدارات الصحية بشكل دوري، بالإضافة إلى استحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفيات والنهوض بمستوى الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأولية ومراكز طب الأسرة.