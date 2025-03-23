الليلة.. الزمالك يخوض ثانى مواجهاته فى كأس عاصمة مصر أمام بتروجت

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، ثاني مواجهاته في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يحل ضيفًا على نظيره بتروجت على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وتُقام تلك المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتى تضم كلا من بتروجيت والجونة والزمالك ومودرن وسموحة.

ويحتل فريق بتروجيت صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في الجولتين الأولى والثانية، على حساب مودرن سبورت وسموحة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث من تلك المجموعة برصيد نقطة وحيده حصدها من تعادله مع الجونة، الوصيف بأربع نقاط.

«الأبيض» يبحث عن الفوز الأول..

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تحقيق الفوز، ومواصلة تقديم النتائج الإيجابية في جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم في الفترة الأخيرة.

ويعتمد على أفضلية خط الهجوم..

ويعول البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى للفريق الأول لنادى الزمالك، على خط هجومه الذي يتمتع بأفضلية ساحقة بعد تحقيقه نتائج كبيرة في آخر أربع مواجهات، إذ أحرز 10 أهداف في 4 لقاءات، واستقبلت شباكه 4 أهداف، بواقع الفوز بثلاثية نظيفة على إنبي بالدوري الممتاز، والفوز على مودرن في ثمن نهائي كأس مصر بهدفين لهدف، وفي ربع النهائي على سموحة بأربعة أهداف لهدفين، والتعادل بهدف لكل فريق مع الجونة في تلك البطولة.

ووجه المدير الفني لفريق الزمالك العديد من التعليمات للاعبين خلال أداء الفقرة الفنية في التدريبات التحضيرية لهذا اللقاء، استعدادًا للقاء اليوم في بطولة كأس عاصمة مصر، وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة الجونة الأخيرة فقرة فنية خلال مران الفترة الأخيرة.

«بيسيرو» يخشى المفاجآت..

وحرص بيسيرو، بعد نتيجة لقاء الجونة، على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ودراسة المنافس جيدًا خوفًا من مفاجآت بطولة كأس عاصمة مصر، كما طالب «بيسيرو» اللاعبين بطى أحداث مباراة الجونة والتركيز فيما هو قادم من البطولة للفوز بها.