بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية على غزة

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى وقف "فوري" للضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، واستئناف الحوار من أجل إطلاق سراح الرهائن و"وقف إطلاق نار نهائي".



وقال البابا فرانسيس الذي كان يلوح من نافذة مستشفى جيميلي التي يعالج فيها جراء إصابته بالتهاب رئوي: "أشعر بالحزن إزاء استئناف القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، مع سقوط العديد من القتلى والجرحى"، كتب البابا فرنسيس في صلاته التي نشرت الأحد بينما كان البابا البالغ من العمر 88 عاما يخرج من المستشفى بعد أكثر من خمسة أسابيع.



وقال البابا فرنسيس الذي من المقرر أن يعود إلى الفاتيكان الأحد "أطلب إسكات الأسلحة على الفور وأن نجد الشجاعة لاستئناف الحوار حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن والتوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي".



وقال إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مرة أخرى خطيرا للغاية ويتطلب التزاما عاجلا من الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي".