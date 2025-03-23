مدير تعليم الفيوم يُكرم الأم المثالية بمناسبة عيد الأم.. صور

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، حفلاً لتكريم الأمهات المثاليات من مختلف مدارس المحافظة، وذلك تقديرًا لدورهن الكبير في تربية وتعليم الأبناء ورعايتهم في مختلف جوانب حياتهم، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الأم.

بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا يوسف، وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية، ومسئولي وحدة التواصل ودعم المعلمين.

وفي كلمته، أعرب الدكتور قبيصي عن فخره واعتزازه بالأمهات المثاليات اللاتي يساهمن في بناء الأجيال وتنشئة الشباب على القيم والأخلاق النبيلة، وقال: "إن تكريم الأمهات في يومهن هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهن من حب وامتنان على ما بذلنه من تضحيات وجهود في سبيل تربية الأبناء ورعايتهم، ولا شك أن الأم هي أساس المجتمع وأول من يغرس في الأبناء بذور العلم والتفوق".

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية الدور الذي تلعبه الأم في تعزيز القيم التعليمية، سواء في المنزل أو في المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمهات المثاليات هن الشريك الأساسي في العملية التعليمية، حيث يشجعن أبناءهن على التفوق الدراسي والالتزام بالقيم الأخلاقية.

في نهاية الحفل، تم تكريم الأمهات المثاليات من مختلف مدارس المحافظة، وديوان المديرية، تعبيرًا عن شكر وتقدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم لمساهماتهن العظيمة في المجتمع التعليمي وفي العملية التعليمية.

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