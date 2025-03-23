تعليم الفيوم: تعليمات حاسمة لضبط العملية التعليمية وتفعيل الأنشطة بالمدارس

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية ومسئولي الأنشطة والعلاقات العامة، بحضور رشا يوسف، وكيل المديرية، في إطار متابعته المستمرة لضمان سير العملية التعليمية بشكل متميز في جميع مدارس محافظة الفيوم.

أكد الدكتور قبيصي على ضرورة التأكد من انضباط العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى المحافظة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الدراسية وتفعيل الأنشطة التربوية وفق خطة شاملة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات.

كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ الأنشطة المدرسية في جميع المدارس، والتأكد من تنوعها بما يخدم مختلف اهتمامات الطلاب ويعزز من قدراتهم الفكرية والبدنية والفنية.

ولفت إلى أن الأنشطة المدرسية تعد جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، فهي تساهم في تحفيز الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة وتعزيز روح التعاون والابتكار لديهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التنسيق بين جميع الإدارات التعليمية والمشرفين على الأنشطة لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة عالية، مع ضرورة تفعيل دور الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية بما يتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تحفّز الإبداع لدى الطلاب.

جدير بالذكر، تم تشكيل خطة متابعات مكثفة للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات وتفعيل خطة الأنشطة، بما يسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية في الفيوم ويعزز من تقدم الطلاب في شتى المجالات.

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