الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بتل أبيب وحاملة طائرات أمريكية بالبحر الأحمر

قالت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم، إنها استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "دعما للشعب الفلسطيني والمقاومة" في غزة.



وقال المتحدث باسم الجماعة، يحيى سريع، إنهم اشتبكوا مع حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة "ردًا على العدوان الأمريكي" على اليمن.



وزعم أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات.

