جامعة النيل تطلق برنامج "المستقبل" لبناء القدرات الاستراتيجية في التحول الرقمي

أطلق مركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل، بالتعاون مع مصر للتأمين، برنامج "المستقبل"، الذي يهدف إلى بناء القدرات الاستراتيجية لقيادة التحول الرقمي، وذلك في إطار التوجه نحو مستقبل أكثر تطورًا في قطاع التأمين.

حيث قامت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتطوير وإعداد هذا البرنامج وفقًا للرؤية المستقبلية لمصر للتأمين، والتي ترتكز على المشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل، من خلال التحول الرقمي وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء، استكمالًا للمسيرة الريادية التي أرسى دعائمها رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب.

يتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل المتخصصة والبرامج التدريبية المصممة خصيصًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر للتأمين، من خلال تنمية القدرات الاستراتيجية والتنفيذية، ودعم الريادة في قطاع التأمين، الذي كانت مصر للتأمين من رواده على مدار عقود.

في هذا السياق، أوضح الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، أن الجامعة تضع دعم الصناعة والتكامل مع احتياجاتها على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن جامعة النيل تلتزم بتحقيق تأثير ملموس في قطاع الأعمال عبر تطوير برامج أكاديمية وتدريبية تلبي المتطلبات المتغيرة للصناعة.

وأضاف: "التعاون مع شركة وطنية رائدة مثل مصر للتأمين يمثل دافعًا وحافزًا كبيرًا لنا كجامعة للمساهمة بفاعلية في دعم أجندة التحول الرقمي في مصر، وتعزيز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل".

من جانبه، شدد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، على أهمية هذا التعاون، قائلاً: "نحن في مصر للتأمين نؤمن بأن التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل هو التزام استراتيجي لضمان قدرتنا التنافسية في المستقبل، والمشاركة بفاعلية في تشكيل اقتصاد مصر الرقمي".

وأضاف: "التعاون مع جامعة النيل سيمثل خطوة محورية في جهودنا لتطوير صناعة التأمين، عبر تمكين كوادرنا بأحدث المهارات والتقنيات الرقمية".

في سياق متصل، أكدت الدكتورة صفاء عفيفي، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مصر للتأمين، أن الشركة تضع تطوير كوادرها وتعزيز قدراتهم القيادية في صدارة أولوياتها، قائلة: "إطلاق برنامج إعداد القادة التنفيذيين والتحول الرقمي بالتعاون مع جامعة النيل يعكس التزامنا بالاستثمار في رأس المال البشري. نهدف إلى تمكين قياداتنا من أدوات الإدارة الاستراتيجية والتكنولوجيا الرقمية والابتكار المؤسسي، بما يواكب التطورات السريعة في قطاع التأمين، و يعزز تنافسية الشركة في السوق".

واختتم خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل، بقوله: "مركز التعليم التنفيذي في جامعة النيل يركز على بناء قادة المستقبل، من خلال مزج التفكير الاستراتيجي بالمعرفة والمهارات الحديثة، مع التركيز على القوى المحركة للاقتصاد والأعمال، وأهمها التكنولوجيا". وأضاف: "برنامج ’المستقبل‘ هو نموذج مبتكر للتعاون بين الصناعة والتعليم التنفيذي، ويعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية في دعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات القطاعات المختلفة".

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