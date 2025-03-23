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الأحد 23 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نقل البرلمان توصي بزيادة حصة البوتمين لمحافظة لقاهرة لإصلاح كوبري الصنايع

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ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، طلب عدد من طلبات الإحاطة المقدمه  من النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضى، والنائب أحمد السيد عبدالعال، ابانوب عزت عزيز، بشأن تهالك طبقة الرصف بنفق شبرا وعدم وجود إناره به.

وايضا  طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد عبدالرحمن راضى: الأول: بشأن سوء حالة كوبري ساحل روض الفرج بمحافظة القاهرة، وطلب الإحاطة الثانى: بشأن سوء حالة كوبري الصنايع بشبرا بمحافظة القاهرة وانعدام الانارة عليه، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقد أوصت اللجنة بزيادة حصة البوتمين لمحافظة القاهرة لاستكمال إصلاح طبقه الرصف خاصة فيما يتعلق بكوبري الصنايع.

كما اوصت اللجنه بمخاطبه رئيس حي شمال الجيزة فيما يتعلق بالغرف المظلمه اسفل الكوبري التابعه للاختصاص المكاني.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنه من النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، ونواب الدائرة ورئيس حي الساحل ورئيس حي روض الفرج "للانتقال للمعاينة" على الطبيعه لنفق شبرا للتأكد من الانارة.

مجلس النواب نقل النواب علاء عابد