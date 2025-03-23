غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان

يستضيف المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، وذلك يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025، بحضور السفيرة مشيره خطاب، رئيسة المجلس، السفيرة، هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ،المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ،السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، سلطان الجمالى الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ،السفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الأنسان وأعضائه المجلس والبرلمان العربي.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار التنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بحقوق المواطنين في الدول العربية.

وخلال الاحتفالية، سيتم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ودور المؤسسات الوطنية والبرلمانات في دعم هذه الحقوق. كما سيتم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات العربية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكدت «رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان »، علي أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، مشيرة إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان حقوق الإنسان للجميع.

يذكر أن اليوم العربي لحقوق الإنسان يُحتفل به سنوياً في 16 مارس، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في الدول العربية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة للجميع.