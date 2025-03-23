البغدادى ومحافظ القاهرة يتفقدان مطبخ المصرية بحي الأسمرات

قامت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بزيارة تفقدية إلى "مطبخ المصرية ..بايد بناتها " بحضور مها مروان مقررة الفرع، والدكتورة ام كلثوم مقرر مناوب فرع المجلس بالقاهرة، عدد من موظفى الأمانة العامة للمجلس، عدد من الفتيات المتدربات ببرنامج نورة.

حيث عبرت الدكتورة نسرين البغدادي عن تقديرها لما شهدته من تجهيزات مطبخ المصرية بحى الأسمرات، مشيدة بمستوى السيدات ، كما عبرت عن سعادتها بزيارة محافظ القاهرة لتفقد المطبخ، وأوضحت أن مطبخ المصرية هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات، وتتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظات للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة ، ويأتى في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الاوقاف المصرية.

فيما ثمن محافظ القاهرة جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة المشاركين فى المبادرة، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً، وتوفير فرص عمل لهم كبداية ونواة لمشروعاتهم الخاصة لإنتاج وبيع الوجبات بعد تدريبهم على يد أمهر الطهاة على الإدارة الاحترافية للمطابخ الكبرى وكيفية إعداد المناسبات والاحتفاليات، مشيرًا إلى وجود 5 مطابخ للمصرية فى القاهرة فى دار السلام، وعين شمس والوايلى ، والاسمرات، والهيئة القبطية الانجيلية.

هذا وقد تحدثت متدربات برنامج نورة عن البرنامج واهدافه وتأثيره عليهن.

تضمنت الفعاليات توزيع حقائب من صنع فتيات حي الأسمرات، وكراتين غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك.