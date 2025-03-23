إيثيدكو تحصل على الاعتماد الدولي للإفصاح البيئي وتحديد البصمة الكربونية لمنتج البولي إيثيلين

حازت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) على اعتماد الجهات الدولية لتقرير الإفصاح البيئى لمنتجها من البولى إيثيلين متوسط الكثافة MDPE-34-05 وتحديد البصمة الكربونية للمنتج بشكل شفاف، كأول شركة مصرية تحصل على هذا الإعتماد الدولى المهم.

ويسهم هذا الاعتماد الدولى للشركة عن طريق مؤسسة International EPD فى دعم مكانتها كشركة مسئولة بيئياً مما يعزز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية حيث يقوم العملاء باختيار المنتجات على أساس الأداء البيئى وهو ماتوفره تلك التقارير.



ومن شأن هذا التقرير توفير معلومات موثوقة حول التأثيرات البيئية للمنتجات طوال دورة حياه المنتج بدءً من استخراج المواد الخام مرورا بالتصنيع والتوزيع والإستهلاك وصولا بعملية التخلص النهائى من المنتج ويشمل هذا الإفصاح تفاصيل عن انبعاثات الكربون استهلاك الطاقة والمياه واستخدام المواد الكيميائية والتأثير على التنوع البيولوجى وغيرها من العوامل البيئية المرتبطة بإلإضافة أنه يلبى توقعات اصحاب المصلحة والإستجابة للمطالب المتزايدة من المستهلكين والمجتمع المدنى بشأن الإلتزام البيئى مع المساعدة فى تحديد وإدارة المخاطر البيئية المحتملة التى قد تؤثر على سمعة عمليات الشركة كما أن الحصول على شهادة الإفصاح البيئى يساعد على تمييز المنتجات فى سوق شديد التنافسية ويبنى علاقات أقوى مع العملاء والمستهلكين اللذين يزداد وعيهم بأهمية الإلتزام البيئي وقضايا الاستدامة مما يساهم فى بناء صورة إيجابية للشركة كمؤسسة مسئولة فى تلبيه احتياجات المجتمع وحماية البيئة.



